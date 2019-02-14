В иркутском Доме Кузнеца, возможно, разместят филиал Московской консерватории

СЕГОДНЯ 04:46 2019-02-14T04:46:58+03:00

Чтобы это произошло здание еще нужно отреставрировать и проверить на сейсмоустойчивость

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Доходный дом купца Давида Михайловича Кузнеца, больше известный в Иркутске как Дом Кузнеца – объект культурного наследия регионального значения. Сейчас здание находится в аварийном состоянии. Специалисты заключили, износ 53%. Но прежде, чем его реставрировать нужно решить, как и для чего. Возможно, там разместят филиал Московской консерватории.

- Иркутску нужно высшее учебное заведение творческой направленности, - рассказала пресс-службе Правительства Иркутской области министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич. - У нас много детей занимаются музыкой, есть музыкальный колледж им. Ф. Шопена, Иркутская областная филармония, Губернаторский симфонический оркестр и очень нужна консерватория.

Идея открыть ее в столице Приангарья принадлежит главному дирижеру Губернаторского симфонического оркестра Илмару Лапиньшу. Известно, что его уже поддержал народный артист России, пианист Денис Мацуев. По предварительным данным, Дом Кузнеца вполне подойдет для консерватории: в нем даже возможно обустройство концертного зала на 270-300 мест.

Однако, чтобы это произошло, нужно провести реставрацию. В ближайшее время начнут разрабатывать проект ремонтных работ. Также начнутся переговоры с Московской консерваторией.

ИСТОЧНИК KP.RU