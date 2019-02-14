СЕГОДНЯ 06:52 2019-02-14T06:52:06+03:00

Более 2 миллионов рублей выплатила иркутянка, чтобы не лишиться крыши над головой Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В залоге у нее был коттедж и японский внедорожник

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Жительница Иркутска продала земельный участок в Ленинском районе Иркутска. Однако сделка была отменена, потому что прошла с нарушениями в оформлении земли в собственность. Новый владелец обратился в суд. По решению Иркутского районного суда бывший владелец должна была выплатить мужчине 2 миллиона 18 тысяч рублей. Но деньги она так и не вернула.

- На имущество женщины наложили арест, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – Были описаны внедорожник «Toyota Land Cruiser» и половины квартиры, а также коттедж в селе Максимовщина Иркутского района.

На это обратил внимание банк, так как коттедж находился в залоге по ипотеке. Чтобы не лишиться крыши над головой и престижного внедорожника, иркутянка полностью рассчиталась с долгами на следующий день.

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ИСТОЧНИК KP.RU