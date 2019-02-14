В Иркутске пройдет флешмоб в память о Зое Космодемьянской
Иркутский областной краеведческий музей и московский музей Победы приглашают на флешмоб под названием #ЗояГерой, посвященный годовщине присвоения звания Героя Советского Союза (посмертно) Зое Космодемьянской. Акция пройдет с 15 о 16 февраля.
- Она навсегда вошла в историю как первая из 89 женщин – Героев Советского Союза периода Великой Отечественной войны, - рассказали в пресс-службе Иркутского областного краеведческого музея.
Для участия во флешмобе всем желающим нужно прийти с 15 по 16 февраля и сфотографироваться с фотографией Зои Космодемьянской и с хэштегом #ИркутскийКраеведческий в экспозиции отдела. Фото и табличку можно получить у дежурного научного сотрудника.
Ваши сделанные снимки необходимо опубликовать в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Twitter или Instagram с хэштегами #ЗояГерой и #ИркутскийКраеведческий.
Кстати, данная акция проводится уже в третий раз.
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