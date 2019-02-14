2019-02-14T08:27:45+03:00
Происшествия

Первую поддельную купюру в 2000 рублей нашли в Иркутске

Рассказываем, как не попасть на удочку фальшивомонетчиков
Олег ФЕДОРОВ
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Первую поддельную купюру в 2000 рублей нашли в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Первую поддельную купюру в 2000 рублей нашли в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Поддельные 2000 тысячи рублей, которые вошли в оборот год назад, впервые обнаружили в Иркутске. Это произошло во время пересчета денег в банковском отделении Ленинского района города. Работники отделения обратили внимание на купюру, которая резко выделялась на фоне остальных, в первую очередь низким качеством бумаги. После чего решили обратиться в полицию. Сотрудники отдела экономической безопасности отмели последние сомнения – перед ними подделка.

Как отличить поддельные деньги от настоящих? Специалисты рекомендуют в первую очередь обращать внимание на качество бумаги – на оригинале присутствуют искусственные шероховатости, а на обычной бумаге их нет. Во-вторых, любая банкнота защищена специальными водными знаками.

- При покачивании купюры на изображении Солнца должно наблюдаться яркое кольцо. Если смотреть купюру на просвет, то она должна иметь защитную нить в виде темной полосы, на которой изображена аббревиатура Центробанка России, - рассказывают сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Иркутское».

Только за прошлый год в регионе выявили и изъяли из оборота 165 фактов подделок разных купюр. Самой популярной, свыше 90% всех подделок, остаются 5000 рублей. Последний случай зафиксирован в поселке Мегет Ангарского района. Там злоумышленник попросил продавца торгового павильона разменять 5тысяч рублей, мол, у таксиста не было сдачи с крупной суммы. Позже оперативники выяснили, что это была подделка, и сейчас занимаются розыском неизвестного фальшивомонетчика. Поэтому, по словам полицейских, не стоит принимать деньги от малознакомых людей. Но если вы все-таки попалась фальшивка, надо сразу обращаться в полицию.

- За изготовление и распространение поддельных билетов банка России мошенникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет, - предупреждают в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Кстати, по словам полицейских, иностранная валюта не пользуется такой популярностью среди фальшивомонетчиков. За 2018 год было выявлено всего 2 факта подделки 100 долларовых купюр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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