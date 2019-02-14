2019-02-14T09:39:37+03:00
Происшествия

Иркутянка прописала в своей квартире 66 человек

Возбуждено уголовное дело
Олег ФЕДОРОВ
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Иркутянка прописала в своей квартире 66 человек.Иркутянка прописала в своей квартире 66 человек.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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23-летняя иркутянка прописала в своей квартире 66 человек из Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Но фактически никто из них там не проживал. Делала она это через многофункциональный центр с марта по ноябрь прошлого года. За иркутскую прописку девушка получала с каждого вознаграждение от 300 рублей с каждого.

- Возбуждено уголовное дело за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Девушке грозит до 3 лет лишения свободы. Самих же квартирантов ищут оперативники, чтобы отправить их на родину. Полицейские продолжают искать и другие «резиновые квартиры».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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