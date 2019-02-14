Туристический бум: за год почти 300 тысяч иностранцев посетили Байкал

СЕГОДНЯ 10:06 2019-02-14T11:01:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Аналитики опубликовали рейтинг туристических регионов России. В лидерах ожидаемо оказались города, принимавшие минувшим летом матчи чемпионата Мира по футболу.

Но и у нас есть что посмотреть! Иркутская область тоже смогла привлечь внимание путешественников своими достопримечательностями, среди которых центральное место, конечно же, занимает Байкал. Всего за 2018 год Приангарье посетило около 1 600 000 человек. А ведь это без малого почти половина населения Иркутской области! Статистика подтверждает, что самое глубокое пресное озеро в мире, пользуется популярностью не только у россиян, но и у заграничных туристов. Независимо от времени года, посмотреть на Жемчужину Сибири приезжают люди со всех уголков Земли.

- За год регион посетили 295 тысяч иностранцев, - сообщили в пресс-службе аналитического агентства Турстат. - Это на 40% больше чем в 2017 году.

Неудивительно, что в центре Иркутска или в Листвянке очень часто можно услышать иностранную речь. В рейтинге популярных направлений Иркутск смог обойти такие регионы, как Калининград, Ставрополь, Свердловскую область и Бурятию.

ИСТОЧНИК KP.RU