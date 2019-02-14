Митинг, посвященный 85-летию Юрия Ножикова, пройдет в Иркутске

СЕГОДНЯ 11:06 2019-02-14T11:06:06+03:00

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В Иркутской области чтут память первого руководителя, которого избрал народ. Немало тех, кто был знаком с Юрием Абрамовичем лично - вместе работали, создавали проекты, строили планы... Сибиряки, особенно люди старшего поколения уверены: таким и должен быть губернатор - искренним, открытым для всех, заинтересованным в том, чтобы область развивалась и процветала. О нем помнят, его любят и уважают.

18 февраля в 12:00 состоится митинг, посвященный 85-летию со дня рождения Юрия Абрамовича. Мероприятие пройдет у памятника на пересечении улиц Горького и Сухэ-Батора. Политики, строители, ученые выступят с торжественными речами. Все желающие смогут посетить и могилу Юрия Абрамовича на кладбище "Покровский погост".

В тот же день в 15:00 в гуманитарном центре «Библиотека семьи Полевых», который расположен по адресу - микрорайон Университетский, 70, состоится вечер памяти. Вход для всех желающих свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU