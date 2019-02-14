Охотились на зайца: в Усолье задержали двух браконьеров
Двое жителей Усолья-Сибирского отправились в лес, чтобы устроить охоту, ради забавы мужчины расставили в угодьях силки и другие ловушки. Вот только делали они это без всякого разрешения, не имея лицензии. Егерь и инспекторы общества охотников задержали их поличным недалеко от поселка Хайта.
- Ими оказались двое местных жителей 21-го года и 44-х лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – При досмотре у них изъяли 7 тушек зайца-беляка.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU