СЕГОДНЯ 12:28 2019-02-14T12:28:34+03:00

Охотились на зайца: в Усолье задержали двух браконьеров Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Двое жителей Усолья-Сибирского отправились в лес, чтобы устроить охоту, ради забавы мужчины расставили в угодьях силки и другие ловушки. Вот только делали они это без всякого разрешения, не имея лицензии. Егерь и инспекторы общества охотников задержали их поличным недалеко от поселка Хайта.

- Ими оказались двое местных жителей 21-го года и 44-х лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – При досмотре у них изъяли 7 тушек зайца-беляка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU