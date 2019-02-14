СЕГОДНЯ 14:07 2019-02-14T14:07:20+03:00

Пожар в Ангарске: из девятиэтажного дома спасли 10 человек. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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В пожарную службу Ангарска поступил сигнал, очевидцы рассказали, что горит девятиэтажный дом в 219-ом квартале. Прибывшие по тревоге спасатели обнаружили, что горит балкон квартиры на 4-ом этаже. Еще до их прибытия 7 человек смогли покинуть здание самостоятельно. Густой дым полностью заполнил подъезд. Из-за чего часть жильцов оказалась отрезана от выхода.

- По лестничным маршам спасатели вывели 10 человек, среди них 4 детей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Пострадавших нет.

Для того, чтобы потушить сам пожар, пришлось вскрыть дверь. Хозяев квартиры в этот момент не было дома. По предварительной версии, огонь возник после короткого замыкания проводки.

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ИСТОЧНИК KP.RU