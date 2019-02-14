2019-02-14T14:58:06+03:00
Происшествия

Мошенники зараз украли 176 тысяч рублей у троих жителей Усольского района

Двое из них, сами передали данные своих банковских счетов
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Мошенники зараз украли 176 тысяч рублей у троих жителей Усольского района.Мошенники зараз украли 176 тысяч рублей у троих жителей Усольского района.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На очередные уловки аферистов попались сразу трое жителей Усольского района.

К полицейским за помощью обратился молодой человек, она рассказал сыщикам, что стал жертвой обмана. На его сотовый позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, который рассказал, что мошенники пытаются похитить деньги со счета усольчанина. Испуганный мужчина не только поделился данными своей карты, но и рассказал, что у него есть вклады и в других банках. Передав звонившему цифры СМС-уведомлений, мужчина потерял все свои накопления 160 тысяч рублей.

На похожие схемы попались еще двое жителей Усольского района. В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области рассказали подробности.

- Двое мужчин стали попались на аферу в Интернете. Один из них попался на вымышленное объявление о продаже автомобильных фар, после внесения предоплаты лжепродавец перестал выходить на связь. Второй потерпевший увидел уведомление о выигрыше и сам предоставил аферистам данные банковской карты.

Сыщики изучают все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прогноз погоды в Иркутске: 15 февраля днем будет -9
Пожар в Ангарске: из девятиэтажного дома спасли 10 человек
Буддисты Бурятии потребовали от Аллы Михеевой извинений
Итоги конкурса "Подари свое сердце "Комсомолке"
Подросток из Братска получил ожоги, просыпав на себя ворованный порошок для очистки ванн
Охотились на зайца: в Усолье задержали двух браконьеров
Жителя Братска осудили за повторную пьяную езду
Митинг, посвященный 85-летию Юрия Ножикова, пройдет в Иркутске
Тормози или будем стрелять: угрожая автоматом, налетчики ограбили водителя в Иркутской области
Туристический бум: за год почти 300 тысяч иностранцев посетили Байкал
Иркутянка прописала в своей квартире 66 человек
Первую поддельную купюру в 2000 рублей нашли в Иркутске
В поселке Култук подтопило 16 дачных участков
В Иркутске пройдет флешмоб в память о Зое Космодемьянской
Более 2 миллионов рублей выплатила иркутянка, чтобы не лишиться крыши над головой
Ошибка санитара в морге: жителям Иркутской области пришлось дважды хоронить сына