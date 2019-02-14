Мошенники зараз украли 176 тысяч рублей у троих жителей Усольского района

СЕГОДНЯ 14:57 2019-02-14T14:58:06+03:00

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Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На очередные уловки аферистов попались сразу трое жителей Усольского района.

К полицейским за помощью обратился молодой человек, она рассказал сыщикам, что стал жертвой обмана. На его сотовый позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, который рассказал, что мошенники пытаются похитить деньги со счета усольчанина. Испуганный мужчина не только поделился данными своей карты, но и рассказал, что у него есть вклады и в других банках. Передав звонившему цифры СМС-уведомлений, мужчина потерял все свои накопления 160 тысяч рублей.

На похожие схемы попались еще двое жителей Усольского района. В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области рассказали подробности.

- Двое мужчин стали попались на аферу в Интернете. Один из них попался на вымышленное объявление о продаже автомобильных фар, после внесения предоплаты лжепродавец перестал выходить на связь. Второй потерпевший увидел уведомление о выигрыше и сам предоставил аферистам данные банковской карты.

Сыщики изучают все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU