2019-02-14T16:15:24+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 15 февраля днем будет -9

По области местами – усиление ветра до 16 м/с
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске: 15 февраля днем будет -9Прогноз погоды в Иркутске: 15 февраля днем будет -9Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 15 февраля - переменная облачность, снег синоптики не обещают. Ветер ночью будет дуть переменный до 5 м/с, днем станет юго-восточным со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -22,-24, днём столбики уличных термометров покажут -7,-9.

- По области - переменная облачность, местами небольшой снег, утром при прояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер в Приангарье будет дуть с юго-запада, юго-востока со скоростью 5-10 м/с. Возможны порывы до 13 м/с. В Катангском и северо-восточных районах области будет усиление ветра до 16 м/с, поземки.

Температура в Приангарье ночью -19,-24, в пониженных формах рельефа -29,-34 в северных районах, Тайшетском и Чунском районах при увеличении облачности -13,-18. Днём 15 февраля в Иркутской области ожидается -4,-9, местами -14,-19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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