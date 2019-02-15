Бесплатно понаблюдать за Луной приглашает иркутян планетарий

СЕГОДНЯ 05:11 2019-02-15T05:11:35+03:00

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В субботу, 16 февраля, в Иркутске стартует новый проект «Астрономические выходные». В его рамках пройдут выездные наблюдения за Луной через телескопы.

- Первое мероприятие в рамках проекта состоится 16 февраля в селе Пивовариха по адресу ул. Садовая 2/1, - сообщает пресс-служба иркутского планетария. - С 19.00 до 21.00 все желающие смогут бесплатно посмотреть на Луну через телескопы. Мероприятие будет сопровождаться публичной лекцией и раздачей информационных материалов. В случае неблагоприятной погоды акция переносится на те же часы 17 февраля.

С этого момента, каждый месяц подобные события будут устраивать для жителей разных сел и поселков Иркутского и Шелеховского районов. В Иркутске акции «тротуарной астрономии» также не прекратятся. Как и прежде состоятся Всемирная ночь тротуарной астрономии 12 апреля и Всемирная ночь наблюдений Луны 5 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU