Бывший работник казино разгромил задолжавшее ему заведение в Иркутске

СЕГОДНЯ 05:36 2019-02-15T05:36:25+03:00

Он зарабатывал тем, что приводил новых игроков

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Житель Иркутска на протяжении нескольких лет работал администратором нелегального игорного заведения. Кроме этого, мужчина подрабатывал «ловцом» азартных душ. Он приводил новых клиентов, тем самым пополняя кассу казино, в ответ иркутянин получал с этого свои 10%.

Однако незаконный симбиоз дал сбой. Владельцы заведения перестали оплачивать услуги своего рекрутера, задолжав ему немалую сумму. За ней он и явился в один из дней, желая вернуть то, что он считал своим.

- Мужчина устроил переполох и стал искать деньги, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда. – После того, как он разгромил несколько столов, ему вернули долг.

Суд признал его виновным в самоуправстве и освободил от наказания, зачтя ему домашний арест на время следствия.

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ИСТОЧНИК KP.RU