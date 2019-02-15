2019-02-15T06:42:54+03:00
Происшествия

Партию поддельной парфюмерии почти на 2 миллиона рублей обнаружили в Иркутске

Задержаны трое жителей Иркутска
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Партию поддельной парфюмерии почти на 2 миллиона рублей обнаружили в Иркутске.Партию поддельной парфюмерии почти на 2 миллиона рублей обнаружили в Иркутске.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Духи, одеколоны и парфюмерную воду известных марок продавали по ценам в 8 раз ниже рыночной. Секрет такой экономии оказался прост, логотипы мировых брендов лепили на низкосортные подделки.

Трое жителей Иркутска продавали контрафактную парфюмерию в одном из торговых центров города. 36-летний мужчина и две его помощницы 43-х и 19-ти лет закупали суррогатный товар в Москве.

- Во время обыска их квартир нашли около 1500 флаконов готовых к продаже, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Их общая стоимость оценивается в почти 1 миллион 700 тысяч рублей.

Сыщики возбудили уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Полицейские устанавливают все детали незаконной торговли, расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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