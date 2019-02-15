Жительница Черемхова с кулаками напала на полицейского

СЕГОДНЯ 06:58 2019-02-15T06:58:55+03:00

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Жительница Черемхова после веселого застолья публично оскорбила полицейского патрульно-постовой службы. Инцидент произошел еще в сентябре прошлого года. На требование прекратить оскорбления женщина реагировала неадекватно и продолжала откровенно хамить. Тогда ее задержали и доставили в отделение полиции. Казалось бы, это должно было охладить даму, которая была подшофе, но ни тут то было. В отделении она налетела на оперуполномоченного отдела уголовного розыска с кулаками, несколько раз ударив его. Извинилась перед оперативником хулиганка только, когда на нее было возбуждено уголовное дело.

- Суд учел полное признание вины и раскаяние женщины, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Тем не менее, дебоширку признали виновной и назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU