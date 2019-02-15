2019-02-15T09:31:44+03:00
Происшествия

Нелегал из Средней Азии пытался дать взятку полицейскому в Иркутской области

Чтобы на него составляли протокол, он предложил заплатить 1 тысячу рублей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Нелегал из Средней Азии пытался дать взятку полицейскому в Иркутской области.Нелегал из Средней Азии пытался дать взятку полицейскому в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Вояж по России закончился в Тайшете. Местные полицейские при проверке документов у пассажиров поезда «Владивосток-Москва», нашли нелегального мигранта из Средней Азии. Мужчина попытался избежать наказания и решил дать взятку.

- Чтобы на него составляли протокол, он предложил заплатить 1 тысячу рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. – За попытку подкупа его задержали.

На судебном заседании мигрант полностью признал свою вину. Его приговорили к штрафу в 5 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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