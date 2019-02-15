Депутаты предложили дать жителям прибайкальских поселков право получать земельные участки в других территориях

СЕГОДНЯ 10:48 2019-02-15T10:48:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты ЗакСобрания Иркутской области выступили с инициативой о предоставлении жителям центральной экологической зоны Байкальской природной территории права выбора территории, на которой им могут быть бесплатно предоставлены земельные участки в собственность для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Соответствующие изменения в областной закон рассмотрели на заседании комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве.

Если инициатива будет поддержана, то любой гражданин, проживающий в центральной экологической зоне, где сегодня запрещено строительство домов, может подать заявление о предоставлении земельного участка, встать на учет и получить в собственность участок в любом поселении или городском округе Иркутской области.

И таким правом смогут воспользоватья около 200 жителей поселков Голоустненского МО, Большереченского МО и Листвянского МО.

ИСТОЧНИК KP.RU