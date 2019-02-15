Вора, похитившего стремянку, задержали в Иркутске
В Иркутске раскрыли кражу благодаря записям с камер видеонаблюдения. Кадры, на которых неизвестный мужчина похитил из подъезда лестницу-стремянку, помогли задержать вора.
За помощью к полицейским обратился 36-летний иркутянин. Мужчина рассказал сыщикам, что делал в своей квартире ремонт и на несколько минут оставил складную лестницу в подъезде. А когда вернулся, стремянки уже не было. Похититель попал объективы камер видеонаблюдения, по ним то и удалось установить его личность. Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель. В 2017 году он освободился из тюрьмы, где отбывал срок за разбой.
Вора, похитившего стремянку, задержали в Иркутске.ГУ МВД по Иркутской области
- Раскаиваюсь, вину признаю, - ответил мужчина на вопросы следователей. – Стремянку я продал.
Сыщики возбудили уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU