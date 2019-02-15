2019-02-15T11:16:37+03:00
Общество

Сергей Сокол поручил разработать механизм поддержки и развития муниципальных сельхозпредприятий

Депутаты ЗС Иркутской области лично оценили инфраструктуру предприятий
Яна ЛИСИНА
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Председатель ЗакСобрания Иркутской области Сергей Сокол поручил выработать юридические алгоритмы для работы муниципальных предприятий в сельскохозяйственной сфере и возможности их поддержки из местных бюджетов. Такое решение было принято по итогам обращения к спикеру главы Ушаковского МО Иркутского района Виктора Галицкого. Он и провел парламентариям «экскурсию».

Парламентарии посетили сельхозугодия, расположенные в поселке Пивовариха. Когда-то здесь успешно работали опытно-производственное хозяйство «Иркутское» и Иркутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Россельхозакадемии. В хозяйстве трудилось более 500 человек, и это было основное предприятие для поселка. Сегодня есть планы заключить договор о сотрудничестве между муниципальным предприятием и ОПХ на совместное использование инфраструктуры и направить на это средства из местного бюджета. Однако нет механизма оказания такой поддержки. Еще одной проблемой является то, что эти обширные сельхозугодия – более 7 тыс. га являются федеральной собственностью, и для передачи их муниципалитету требуется согласие Минобрнауки РФ.

На совещании, которое состоялось в тот же день, обсуждались и другие вопросы. Так, мэр Иркутского района Леонид Фролов заметил, что необходимо решить проблему нехватки профессиональных кадров в сфере сельского хозяйства. В селе Оек есть соответствующее профессиональное училище, где обучаются около 260 молодых людей. По мнению мэра, число учеников можно было бы увеличить до 500 человек. Леонид Фролов предложил рассмотреть возможность передачи учреждения с областного на муниципальный уровень. По словам Сергея Сокола, есть необходимость рассмотреть эту тему на площадке ЗакСобрания с участием профильного министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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