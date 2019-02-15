В Усть-Куте спасатели освободили бездомного, застрявшего в коллекторе

СЕГОДНЯ 13:04 2019-02-15T14:24:57+03:00

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Спасаясь от холодов, бездомный из Усть-Кута нашел убежище в городской теплосети. Однако новое пристанище чуть не стало ему склепом.

За сутки до этого, в том же самом бетонном коллекторе горел мусор. Чтобы избежать повторения инцидента, коммунальщики по требованию пожарных заварили вход. Они даже не подозревали, что там безмятежным сном спал человек. Так и не проснувшись от шума сварочных работ, мужчина слишком поздно понял, что оказался в ловушке. Перепуганный бомж начал колотить по двери и звать на помощь. Случайные прохожие, которые услышали крики, вызвали спасателей.

- Вскрыв вход в коллектор, они обнаружили бездомного, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Выяснилось, что он не пострадал и от помощи отказался.

Радуясь своему освобождению, мужчина удалился восвояси. А спасатели еще раз тщательно проверили теплотрассу и заново заварили вход.

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ИСТОЧНИК KP.RU