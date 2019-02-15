Забиваем сами себе: «Байкал-Энергия» крупно проиграла чемпиону России хабаровскому «СКА-Нефтянику»

СЕГОДНЯ 13:58 2019-02-15T13:58:30+03:00

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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» в очередном матче Суперлиги не смогли разжиться очками в Хабаровске. Бело-синие крупно уступили действующему чемпиону России «СКА-Нефтянику» со счетом 1:7.

Первый мяч в ворота голкипера иркутян Григория Лапина влетел на 13-минуте. Отличился один из лидеров атак армейцев Павел Рязанцев. Еще через две минуты хозяева повели в два мяча. В этом им помогли сами хоккеисты «Байкал-Энергии» после того, как мяч в свои ворота отправил наш полузащитник Иван Нечаев. Больше голов в первом тайме зрители не увидели.

В начале второго отрезка хабаровчане увеличили разрыв после мяча Максима Ишкельдина. Бело-синие не собирались сдаваться и сумели размочить счет. После подачи углового, вратаря хозяев Дениса Рысева прошил полузащитник иркутян Павел Дубовик. После этого на нашу команду словно пролился холодный душ в виде трех пропущенных мячей подряд. У хозяев отличились Алан Джусоев, Юрий Викулин, который забил фантастическим дальним ударом, ну а затем в матче случился второй автогол. Третий мяч в свои ворота в простой ситуации отправил наш полузащитник Денис Цыцаров. Ну а жирную точку в игре поставил полузащитник армейцев Александр Антипов, который поразил рамку ворот Григория Лапина в седьмой раз.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 18 февраля в Иркутске. В гости к бело-синим пожалует не менее грозный соперник – красноярский «Енисей».

ИСТОЧНИК KP.RU