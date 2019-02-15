2019-02-15T13:58:30+03:00
Спорт

Забиваем сами себе: «Байкал-Энергия» крупно проиграла чемпиону России хабаровскому «СКА-Нефтянику»

В матче с армейцами иркутяне дважды поразили свои ворота после ошибок
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Забиваем сами себе: «Байкал-Энергия» крупно проиграла чемпиону России хабаровскому «СКА-Нефтянику». Фото: Татьяна ГЛЮК.Забиваем сами себе: «Байкал-Энергия» крупно проиграла чемпиону России хабаровскому «СКА-Нефтянику». Фото: Татьяна ГЛЮК.
Изменить размер текста:

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» в очередном матче Суперлиги не смогли разжиться очками в Хабаровске. Бело-синие крупно уступили действующему чемпиону России «СКА-Нефтянику» со счетом 1:7.

Первый мяч в ворота голкипера иркутян Григория Лапина влетел на 13-минуте. Отличился один из лидеров атак армейцев Павел Рязанцев. Еще через две минуты хозяева повели в два мяча. В этом им помогли сами хоккеисты «Байкал-Энергии» после того, как мяч в свои ворота отправил наш полузащитник Иван Нечаев. Больше голов в первом тайме зрители не увидели.

В начале второго отрезка хабаровчане увеличили разрыв после мяча Максима Ишкельдина. Бело-синие не собирались сдаваться и сумели размочить счет. После подачи углового, вратаря хозяев Дениса Рысева прошил полузащитник иркутян Павел Дубовик. После этого на нашу команду словно пролился холодный душ в виде трех пропущенных мячей подряд. У хозяев отличились Алан Джусоев, Юрий Викулин, который забил фантастическим дальним ударом, ну а затем в матче случился второй автогол. Третий мяч в свои ворота в простой ситуации отправил наш полузащитник Денис Цыцаров. Ну а жирную точку в игре поставил полузащитник армейцев Александр Антипов, который поразил рамку ворот Григория Лапина в седьмой раз.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 18 февраля в Иркутске. В гости к бело-синим пожалует не менее грозный соперник – красноярский «Енисей».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ХК "Байкал-Энергия"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С 16 по 18 февраля в Иркутске ограничат движение по улице Маяковского
В Усть-Куте спасатели освободили бездомного, застрявшего в коллекторе
Сергей Сокол поручил разработать механизм поддержки и развития муниципальных сельхозпредприятий
Вора, похитившего стремянку, задержали в Иркутске
Депутаты предложили дать жителям прибайкальских поселков право получать земельные участки в других территориях
Нелегал из Средней Азии пытался дать взятку полицейскому в Иркутской области
Полицейские изъяли 40 тысяч пачек нелегального табака на посту в Слюдянском районе
17-летняя девушка из Братска продавала наркотики через интернет
Сергей Сокол: В Иркутской области необходимо развивать сельскую медицину
Мошенник похитил 60 тысяч рублей у 72-летнего пенсионера в Иркутской области
Жительница Черемхова с кулаками напала на полицейского
Партию поддельной парфюмерии почти на 2 миллиона рублей обнаружили в Иркутске
Бывший работник казино разгромил задолжавшее ему заведение в Иркутске
Бесплатно понаблюдать за Луной приглашает иркутян планетарий
Больница закупит лекарства для ребенка-инвалида после вмешательства прокуратуры Иркутской области