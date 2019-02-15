С 16 по 18 февраля в Иркутске ограничат движение по улице Маяковского
Внимание, автомобилисты! В Иркутске изменится схема движения транспорта по улице Маяковского.
- С 16 по 18 февраля ограничат движение на полосе, предназначенной для поворота на улицу Чайковского, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – На этом участке пройдут аварийные работы по замене электрокабеля.
Водители, учтите это при составлении маршрута.
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ИСТОЧНИК KP.RU