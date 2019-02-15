СЕГОДНЯ 14:28 2019-02-15T14:28:55+03:00

С 16 по 18 февраля в Иркутске ограничат движение по улице Маяковского. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Это связано с аварийными работами на электросетях

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Внимание, автомобилисты! В Иркутске изменится схема движения транспорта по улице Маяковского.

- С 16 по 18 февраля ограничат движение на полосе, предназначенной для поворота на улицу Чайковского, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – На этом участке пройдут аварийные работы по замене электрокабеля.

Водители, учтите это при составлении маршрута.

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ИСТОЧНИК KP.RU