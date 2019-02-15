СЕГОДНЯ 16:29 2019-02-15T16:29:04+03:00

Экстремалка из Норвегии пешком перейдет Байкал с юга на север. Фото: личная страница Джины Йохансен в соцсети «Instagram»

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Лед, снег и бесконечный Байкал на следующие 12 дней. Экстремалка из Норвегии Реджина Йохансен отправилась в очередное приключение. На этот раз ее цель - Байкал. Одиночный поход от южной части озера до северной.

12 февраля 27-летняя путешественница вышла из Култука в Листвянку. Следующая остановка запланирована на острове Ольхон.

- Холодно, я прошла 12, 5 часов в первый день и 12 часов во второй, - делится Реджина со своими подписчиками на своей страничке в соцсетях. – Очень сильный встречный ветер.

Все снаряжение уместилось в эти сани. Их девушка сама волоком тащит по льду Байкала. Фото: личная страница Джины Йохансен в соцсети «Instagram»

Несмотря на то, что сейчас в Иркутской области потеплело. На Байкале все еще дуют сильные ветра. Так что путь до Нижнеангарска, где и находится конечная цель перехода, будет не из легких. Поэтому девушку страхуют спасатели, которые отслеживают передвижения скандинавской экстремалки по GPS-трекеру.

Еще до путешествия девушка написала в своем блоге, что хочет идти по 15 часов в день, видимо, сибирские условия оказались труднее, чем предполагалось. Хотя ей и раньше приходилось сталкиваться со сложностями. Так в 2018 году Реджина в одиночку прошла на лыжах 2000 км через Полярный круг.

Идея посетить именно Байкал родилась неспроста. Норвежка решила побить рекорд трех британцев, которые в прошлом году прошли Байкал за 12 дней. Но в отличие от жителей Туманного Альбиона, она идет одна и не использует лыжи.

ИСТОЧНИК KP.RU