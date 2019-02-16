2019-02-16T04:26:24+03:00
Происшествия

СК Забайкальского края: уголовное дело в отношении иркутского депутата прекращено

Он проходил по делу об убийстве двух человек в 1997 году
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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СК Забайкальского края: уголовное дело в отношении иркутского депутата прекращеноСК Забайкальского края: уголовное дело в отношении иркутского депутата прекращеноФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Следователи Забайкальского края прекратили уголовное дело в отношении иркутского депутата, который проходил по делу об исчезновении в 1997 году двух жителей Читы. По версии следствия пропавшие мужчины были членами одной из Забайкальских преступных группировок, которая действовала в 90-х годах. Выяснилось, что они были убиты в том же году.

Напомним, депутат был задержан в октябре прошлого года и этапирован в Читу для разбирательств. По словам следователей, сначала он заявил о том, что был лишь случайным очевидцем совершенного убийства двух человек.

- Установлено, что он в последующем помог сокрыть тела, совершив тем самым преступление, по статье «Укрывательство», - сообщили в пресс-службе Забайкальского края. - По результатам проведенного расследования, после проведения очных ставок, допросов, проверок показаний участников событий на местах, он признался в том, что выступил в качестве пособника в убийстве одной из жертв преступления.

Показания депутата тщательно проверили, и признали достоверными, личности погибших были установлены. После изучения всех обстоятельств, следствие пришло к выводу об отсутствии доказательств участия депутата в преступной деятельности читинской группировки.

Учитывая, что за совершенное в 1997 году преступление истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности (прошло более 15 лет с момента преступления), принято решение о прекращении уголовного преследования иркутского депутата,- добавили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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