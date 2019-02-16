2019-02-16T07:11:23+03:00
Происшествия

Житель Усть-Кута зарезал знакомого во время ссоры

Подозреваемый уже задержан
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Мужчину зарезали на автобусной остановке в Усть-КутеМужчину зарезали на автобусной остановке в Усть-КутеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Ссора между двумя жителями Усть-Кута закончилась трагедией. Конфликт произошел во время совместного застолья. Вместо того, чтобы уладить все на словах, один из подвыпивших мужчин во время перепалки достал нож и несколько раз ударил им оппонента. 32-летнего раненного доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ему жизнь. Он умер не приходя в сознание.

Найти и задержать подозреваемого полицейским удалось по горячим следам. Им оказался 26-летний местный житель. В отделе он дал признательные показания.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Санкция которой содержит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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