Житель Усть-Кута зарезал знакомого во время ссоры

СЕГОДНЯ 05:28 2019-02-16T07:11:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Ссора между двумя жителями Усть-Кута закончилась трагедией. Конфликт произошел во время совместного застолья. Вместо того, чтобы уладить все на словах, один из подвыпивших мужчин во время перепалки достал нож и несколько раз ударил им оппонента. 32-летнего раненного доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ему жизнь. Он умер не приходя в сознание.

Найти и задержать подозреваемого полицейским удалось по горячим следам. Им оказался 26-летний местный житель. В отделе он дал признательные показания.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Санкция которой содержит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грабитель напал на 84-летнего пенсионера в Иркутске (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU