2019-02-16T10:22:44+03:00
Общество

В Иркутской области действуют 49 безопасных ледовых переправ

Толщина льда, состояние дорожного покрытия на там отвечают всем установленным требованиям
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В Иркутской области действуют 49 безопасных ледовых переправ. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.В Иркутской области действуют 49 безопасных ледовых переправ. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Еще две безопасные ледовые переправы открыли в Иркутской области. В эксплуатацию введены переезды в Катангском районе на реке Нижняя Тунгуска вблизи села Юрьева и в Усть-Кутском районе на реке Лене недалеко от населенного пункта Верхнемарково. Грузоподъемность обеих ледовых трасс – до 60 тонн.

Таким образом, в Приангарье на данный момент действуют 49 ледовых переправ. Движение по ним безопасно для автомобилистов, так как толщина льда, состояние дорожного покрытия на там отвечают всем установленным требованиям.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области еще раз напоминают водителям быть предельно внимательными на ледовых переправах. Никогда не выезжайте за пределы ограничительных вешек, открывайте в автомобиле стекла, приоткрывайте двери, отстегните ремни. На ледовой переправе также запрещены остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправка их горючим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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