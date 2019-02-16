В Иркутской области действуют 49 безопасных ледовых переправ

СЕГОДНЯ 10:21 2019-02-16T10:22:44+03:00

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Еще две безопасные ледовые переправы открыли в Иркутской области. В эксплуатацию введены переезды в Катангском районе на реке Нижняя Тунгуска вблизи села Юрьева и в Усть-Кутском районе на реке Лене недалеко от населенного пункта Верхнемарково. Грузоподъемность обеих ледовых трасс – до 60 тонн.

Таким образом, в Приангарье на данный момент действуют 49 ледовых переправ. Движение по ним безопасно для автомобилистов, так как толщина льда, состояние дорожного покрытия на там отвечают всем установленным требованиям.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области еще раз напоминают водителям быть предельно внимательными на ледовых переправах. Никогда не выезжайте за пределы ограничительных вешек, открывайте в автомобиле стекла, приоткрывайте двери, отстегните ремни. На ледовой переправе также запрещены остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправка их горючим.

ИСТОЧНИК KP.RU