2019-02-16T12:20:20+03:00
Общество

В Иркутске готовятся к весенним паводкам

В администрации города, рассказали что областному центру подтопление не угрожает
Ольга БУЕВА
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В Иркутске готовятся к весенним паводкам.В Иркутске готовятся к весенним паводкам.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Приближается весна, и специалисты обсуждают возможность паводков в нашем городе.

- Ежедневно идут работы по промывке и пропариванию пропускных труб, углублению водоотводных канав на территории частного сектора, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

При этом в мэрии подчеркивают, что опасности подтоплений на территории города нет. Прогноз благоприятный, но необходимо держать ситуацию на контроле.

- Главная задача – обеспечить безопасность людей в случае возникновения ЧС, - говорится в сообщении. - Жители должны быть заранее проинформированы, а также проведены все ежегодные профилактические мероприятия.

Кстати, снега выпало на 70% меньше, чем в прошлом году. В марте ожидается снегопад, но до прошлогодних показатели вряд ли поднимутся.

В городе подготовлена специальная техника на случай возникновения паводков, создан запас ГСМ, инертных материалов и полипропиленовых мешков для оперативного сооружения дамб

ИСТОЧНИК KP.RU

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