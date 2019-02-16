В Ангарске компанию, которая меняла лифты в домах, оштрафовали на 14,5 миллионов рублей
Проблемы капитального ремонта многоквартирных домов обсудили в Ангарске. До 1 декабря 2018 года в городе нефтехимиков должны были заменить лифты в 30 многоквартирных домах. До сих пор подъемники не работают в двух из них – в доме №17 в 84 квартале и доме №24 в 85 квартале.
- Работы планируют завершить до конца следующей недели, - сообщает пресс-служба Ангарского городского округа. - Сегодня в городе акты ввода в эксплуатацию получены 52 новых лифта. По остальным - устраняются замечания.
Выяснилось, что опыт по ремонту лифтового оборудования у компании-подрядчика полностью отсутствует.
- Нарушения были допущены уже на первом этапе, - говорится в пресс-релизе. – Выяснилось, что подрядчику перечислили аванс на материалы в то время, как он еще не подготовил и не согласовал проект, а впоследствии нарушил сроки его подготовки и преступил к ремонту.
К компании предъявлены штрафные санкции – на данном этапе это порядка 14,5 миллионов рублей, из них около семи миллионов – по нарушениям в Ангарске.
ИСТОЧНИК KP.RU