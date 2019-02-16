СЕГОДНЯ 16:23 2019-02-16T16:23:46+03:00

В Ангарске компанию, которая меняла лифты в домах, оштрафовали на 14,5 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

Проблемы капитального ремонта многоквартирных домов обсудили в Ангарске. До 1 декабря 2018 года в городе нефтехимиков должны были заменить лифты в 30 многоквартирных домах. До сих пор подъемники не работают в двух из них – в доме №17 в 84 квартале и доме №24 в 85 квартале.

- Работы планируют завершить до конца следующей недели, - сообщает пресс-служба Ангарского городского округа. - Сегодня в городе акты ввода в эксплуатацию получены 52 новых лифта. По остальным - устраняются замечания.

Выяснилось, что опыт по ремонту лифтового оборудования у компании-подрядчика полностью отсутствует.

- Нарушения были допущены уже на первом этапе, - говорится в пресс-релизе. – Выяснилось, что подрядчику перечислили аванс на материалы в то время, как он еще не подготовил и не согласовал проект, а впоследствии нарушил сроки его подготовки и преступил к ремонту.

К компании предъявлены штрафные санкции – на данном этапе это порядка 14,5 миллионов рублей, из них около семи миллионов – по нарушениям в Ангарске.

ИСТОЧНИК KP.RU