2019-02-17T03:50:33+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 17 февраля днем -3

По области местами – усиление ветра до 18 м/с
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Прогноз погоды в Иркутске: 17 февраля днем -3.Прогноз погоды в Иркутске: 17 февраля днем -3.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 17 февраля – переменная облачность, По прогнозам синоптиков – без снега. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха днем -3,-5 градусов.

- По области – переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, в южных районах без осадков, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

В северных районах 13-18 м/с, возможны слабые метели, температура -2, -7, в пониженных формах рельефа -10, -15. А вот в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья при малооблачной погоде воздух прогреется до +3.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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