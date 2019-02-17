Прогноз погоды в Иркутске: 17 февраля днем -3

СЕГОДНЯ 03:50 2019-02-17T03:50:33+03:00

По области местами – усиление ветра до 18 м/с

Изменить размер текста: A A

В Иркутске 17 февраля – переменная облачность, По прогнозам синоптиков – без снега. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха днем -3,-5 градусов.

- По области – переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, в южных районах без осадков, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

В северных районах 13-18 м/с, возможны слабые метели, температура -2, -7, в пониженных формах рельефа -10, -15. А вот в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья при малооблачной погоде воздух прогреется до +3.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутске готовятся к весенним паводкам. В администрации города, рассказали что областному центру подтопление не угрожает. Подробнее.

В Иркутской области действуют 49 безопасных ледовых переправ. Толщина льда, состояние дорожного покрытия на там отвечают всем установленным требованиям. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU