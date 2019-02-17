В Бурятии в морозы расцвела верба

СЕГОДНЯ 05:29 2019-02-17T05:29:24+03:00

В последний раз сибиряки видели подобное 8 лет назад

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Жители села Хошун-Узур Мухоршибирского района стали свидетелями необычного явления. Во время аномальных холодов, когда столбик термометра опустился до -40 градусов, 13 февраля вдруг неожиданно…зацвела верба!

Ученые регионального отделения Русского географического общества предположили, что подобная природная аномалия не единичный случай и решили проверить другие деревья. Старания исследователей не были напрасными. Им удалось найти подтверждение своих догадок. Оказалось, что и в Улан-Удэ тоже есть цветущие растения.

Веточки вербы, собранные 14 февраля 2019 года в черте города Улан-Удэ в долине реки Уда. Фото: сайт Русского географического общества.

- Распущенные почки обнаружили в 18-ом квартале города и в долине реки Уда, - сообщили в пресс-службе Бурятского отделения Русского географического общества. – Но, к сожалению «барашки» сразу же почернели от холода.

Местные ученые-фенологи, которые занимаются изучением сезонных явлений, а также их причинами и сроками уже имеют первые догадки. Они связывают такое раннее цветение с увеличением светового дня. Это подтверждается и тем, что в южных районах республики, где солнечного света больше, число распустившихся почек на деревьях вербы гораздо выше.

В Сибири такие аномалии происходят довольно редко. В последний раз увидеть цветущие в морозы деревья довелось жителям Якутии. Было это 8 лет назад, в 2011 году. Там точно так же, несмотря на сорокоградусную стужу в середине февраля распустились почки вербы.

ИСТОЧНИК KP.RU