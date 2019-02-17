Жительница Бурятии украла у родственника 8 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:19 2019-02-17T09:25:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель села Петропавловка в Бурятии попросил родственницу помочь позаботиться о семье. Его жена и двое детей заболели, а сам мужчина не мог оставить работу, чтобы ухаживать за близкими. 37-летняя женщина ставшая для них сиделкой, уже была ранее судима, но сельчанин не стал ворошить прошлое и полностью доверился родне. Он дал ей свою банковскую карту, чтобы она смогла покупать им продукты. Две недели она присматривала за больными, пока в один из дней женщина не решилась на ограбление. Сняв 8 тысяч рублей, она исчезла вместе с деньгами.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – Участковый смог найти и задержать подозреваемую.

Сыщики изучают все детали произошедшего. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Усть-Кута зарезал знакомого во время ссоры. Подозреваемый уже задержан. Подробнее.

Вора, похитившего стремянку, задержали в Иркутске. Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU