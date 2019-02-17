Жителям поселка Юрты занижали нормы теплоснабжения в Иркутской области

СЕГОДНЯ 13:59 2019-02-17T13:59:43+03:00

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В поселке Юрты Тайшетского района продолжаются многочисленные проверки. После череды аварий на местной котельной там был введен режим ЧС. Поочередно из строя вышло сразу два котла, оставив без тепла более 1 тысячи человек. После того, как теплоснабжение восстановили, а из Иркутска и Красноярска пришли теплопушки, тепло вернулось в дома местных жителей.

Прокуратура выяснила, что местная котельная работала на некачественном топливе. Древесная щепа хранилась под открытым небом. Отсыревшие опилки бросали в печь… вместе со снегом. Кроме этого стало известно и о других нарушениях. Тайшетский городской суд признал, что мэрия поселка бездействовала.

- В январе и феврале 2019 года, управляющая компания снизила нормативы теплоснабжения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Для перерасчета платы за отопление, внесено представление.

На коммунальную компанию уже возбуждено административное дело. Следственный комитет также проводит проверку действий главы местной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU