2019-02-17T17:22:14+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 18 февраля днем в городе -5, по области - порывы ветра до 17 м/с

По области до -16, усиление ветра до 17 м/с
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске: 18 февраля днем в городе -5, по области - порывы ветра до 17 м/сПрогноз погоды в Иркутске: 18 февраля днем в городе -5, по области - порывы ветра до 17 м/сФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Погода наконец-то сжалилась над иркутянами, небеса подарили теплые выходные. Хоть на коньках катайся, хоть на лыжах. Кстати, на Лыжню России вышел 91-летний лыжник! Всем нам такого здоровья! Итак, начинается новая рабочая неделя. И она не будет холодной. В Иркутске 18 февраля - переменная облачность, без осадков. Ветер будет юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -17,-19, днём уличные термометры покажут -3,-5.

- По области - переменная облачность, местами: ночью небольшой и умеренный снег, днём небольшой снег. Утром при прояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер подует юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, в северных районах порывы ночью 12-17 м/с, днём до 15 м/с, позёмки.

Температура в Приангарье ночью -14,-19, в пониженных формах рельефа -24,-29, в северных, Тайшетском, Чунском районах -7,-12, при прояснении -17,-22. Днем 18 февраля по Иркутской области синоптики обещают -1,-6, при облачной погоде -11,-16. В горах Восточного Саяна, Южного Прибайкалья ожидается -2, +3, местами до -8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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