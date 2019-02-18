2019-02-18T03:34:48+03:00
Общество

Выставка «Первый губернатор», посвященная Юрию Ножикову, открылась в Иркутске

Экспозицию разместили в Молчановке
Мария КНЯЗЕВА
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Юрий Ножиков. Фото с официального сайта Областной библиотеки им. И.И. Молчанова-СибирскогоЮрий Ножиков. Фото с официального сайта Областной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского
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В Иркутской областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского в воскресенье, 17 февраля, открылась выставка «Первый губернатор», подготовленная к 85-летию со дня рождения Юрия Абрамовича Ножикова (1934–2010).

Юрий Абрамович Ножиков – первый всенародно избранный губернатор, которому довелось управлять одной из самых обширных территорий России - Иркутской областью, - говорят в библиотеке. – Его судьба отразила историю нашей страны. Он пришел к власти в тяжелое время, пережил все трудности постсоветской России. Но он всегда отстаивал интересы жителей области, на любых уровнях.

Книжная выставка «Первый губернатор» познакомит читателей с биографией и деятельностью известного политического деятеля, его временем. Работать она будет до 28 февраля. Вход бесплатный, но по читательскому билету.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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