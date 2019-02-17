2019-02-17T18:15:29+03:00
Спорт

Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова заняла 5-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка Мира в Конье

Сибирячка повторила свой лучший результат на этапах Кубка Мира
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова заняла 5-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка Мира в Конье. Фото: пресс-служба федерации лыжных гонок России.Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова заняла 5-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка Мира в Конье. Фото: пресс-служба федерации лыжных гонок России.
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24-летняя спортсменка из Улан-Удэ заняла 5-ое место в индивидуальной гонке на 10 км в итальянском Конье. Это выступление стало лучшим результатом Алисы Жамбаловой на этапах мирового первенства с 2017 года. Она повторила свой личный рекорд, установленный в спринтерской гонке в Пхенчхане.

- Алиса Жамбалова заняла 5-е место, Наталья Непряева пришла третьей, - сообщили в пресс-службе федерации лыжных гонок России. - Победа же досталась Кертту Нисканен из Финляндии.

Поддержать Алису и других отечественных спортсменов в следующий раз можно будет 19 февраля. В австрийском Зеефельде пройдет чемпионат Мира по лыжам. Также стало известно, что Алиса Жамбалова вошла в состав сборной России на Универсиаде 2019.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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