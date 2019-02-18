2019-02-18T04:00:24+03:00
Происшествия

За попытку вывезти краснокнижных соколов из Иркутска заграницу виновные получили до 2, 5 лет тюрьмы

8 птиц оценили в 9 миллионов рублей
Мария КНЯЗЕВА
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Соколы теперь живут в Белгородском зоопарке. Фото: СК РФ.Соколы теперь живут в Белгородском зоопарке. Фото: СК РФ.
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В Москве завершился суд над тремя иностранцами, которые признаны виновными в покушении на контрабанду особо ценных диких животных. А именно, восьми кречетов, занесенных в Красную книгу. Общая стоимость этих птиц – 9 миллионов рублей.

Напомним, осенью прошлого года супруги приехали в Иркутск, где за тысячу долларов купили редких птиц. Понимая, что совершают преступление, они везли птиц в специально оборудованном тайнике. В Белгородской области у них была остановка. Отсюда «контрабандисты» при помощи еще одного знакомого хотели переправить птиц через границу, но были задержаны.

- Все трое признаны виновными по ст.258.1 УК РФ «Незаконное хранение, содержание и перевозка диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации» и ч.1 ст.30 ч.3 ст.226.1 УК РФ «Покушение на контрабанду особо ценных диких животных», - сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Подсудимые получили от 1 до 2, 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. А птицы теперь живут в Белгородском зоопарке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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