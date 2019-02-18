2019-02-18T04:58:16+03:00
Общество

Передвижные выставки Иркутской области: пропаганда ЗОЖ, о святителе Иннокентии Кульчицком и другие

Выездные экспозиции уже доступны сибирякам
Мария КНЯЗЕВА
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Выставка в Заларинском районе. Фото: Иркутский областной краеведческий музейВыставка в Заларинском районе. Фото: Иркутский областной краеведческий музей
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Выездные выставки Иркутский краеведческий музей проводит ежегодно. В прошлом году их было 25. Экспозиции были совершенно разные и на различные темы: посвящены столетию ВЛКСМ, святителям Иннокентию Вениаминову и Софронию Кристалевскому, Валентину Распутину и другие.

- В 2019 году у нас запланированы 27 передвижных экспозиций, - сообщает пресс-служба музея. - В настоящее время готовится планшетная выставка о святителе Иннокентии Кульчицком, а также о профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни «Мой выбор».

Сейчас выставки от Иркутского краеведческого уже можно посмотреть в Заларинском районном краеведческом музее, Краеведческом музее имени П.Ф. Гущина в Тулуне, Историко-краеведческом музее в городе Вихоревка, Куйтунском районном краеведческом музее, Музейно-выставочном структурном подразделении в Саянске «Дворец культуры «Юность» и в Историко-Художественном музее им. академика М. К. Янгеля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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