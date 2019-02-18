Кубок Европы по дзюдо: иркутские спортсмены завоевали две золотые медали

СЕГОДНЯ 06:51 2019-02-18T06:51:49+03:00

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В Санкт-Петербурге в минувшее воскресенье, 17 февраля, завершились соревнования Кубка Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года. Иркутские спортсмены достойно представили наш регион. Они везут домой две золотых медали.

- Оба дзюдоиста - Хетаг Басаев и Махмадбек Махмадбеков - воспитанники иркутского спортивного клуба «Мори», - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Хетаг выступал в весовой категории 60 кг, Махмадбек боролся в весе 73 кг.

Соперниками парней были дзюдоисты из Австрии, Румынии, Нидерландов, Венгрии, Эстонии, Казахстана, Таджикистана и России. В Весе 60 кг серебряная медаль у киргизского спортсмена Кубанычбека Айбек-Уулу, третье место разделили таджикский борец Мухаммадризо Куватов и московский спортсмен Малик Кармов.

В весовой категории Махмадбека – 73 кг- второе место у Хамзата Ахмарова из Чеченской республики. Третьими место опять пришлось разделить Армену Агаяну из Санкт-Петербурга и Ибрахиму Албогачиеву из Ингушетии.

ИСТОЧНИК KP.RU