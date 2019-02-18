2019-02-18T07:18:05+03:00
Происшествия

Более 100 тысяч рублей похитили мошенники у 60-летнего жителя Иркутска

Возбуждено уголовное дело
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Более 100 тысяч рублей похитили мошенники у 60-летнего жителя ИркутскаБолее 100 тысяч рублей похитили мошенники у 60-летнего жителя ИркутскаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На очередную уловку аферистов попался 60-летний мужчина из Иркутска, он рассказал сыщикам, что стал жертвой обмана.

По его словам, ему позвонил аферист, который представился специалистом службы безопасности банка и сообщил, что неизвестные пытаются взломать его счета и украсть деньги. Для защиты накоплений необходимо продиктовать коды из СМС-уведомлений.

- После того, как мужчина передал всю информацию, с его карты похитили около 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

На похожую аферу попался еще один иркутянин. 24-летний парень по сотовому получил предложение выгодного кредита. Жулик попросил молодого человека внести сначала взнос за оформление кредитной карты, а затем и за доставку. Всего он перевел мошеннику более 35 тысяч рублей.

Сыщики выясняют обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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