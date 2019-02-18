2019-02-18T08:13:58+03:00
Происшествия

Многодетная мать из Усть-Кута зарезала своего мужа алкоголика

Полицейским подозреваемая рассказала, что муж часто напивался и поднимал руку на своих домашних
Олег ФЕДОРОВ
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Многодетная мать из Усть-Кута зарезала своего мужа алкоголикаМногодетная мать из Усть-Кута зарезала своего мужа алкоголикаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Очередная ссора в многодетной семье из Усть-Кута закончилась трагедией. Муж в очередной раз вернувшись домой пьяным стал выступать и ударил жену. Та решила припугнуть супруга, взяла кухонный нож, но не рассчитав силы, ударила его прямо в сердце. Когда тот потерял сознание, женщина вызвала скорую помощь. Но спасти медикам мужчину не удалось. Прибывшим полицейским подозреваемая рассказала, что муж часто напивался и поднимал руку на своих домашних, а в последнее время еще начал продавать вещи из дома.

- Она дала признательные показания и сейчас находится под подпиской о невыезде,- сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Также известно, что женщина работала продавцом в магазине и воспитывала 4 малолетних детей. Теперь ей может грозить уголовное наказание за непреднамеренное убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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