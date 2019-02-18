2019-02-18T08:58:43+03:00
Общество

В «Байкальской рыбалке – 2019» примет участие команда из Конго

Африканские рыбаки и еще более 80 команд поборются за главный приз – внедорожник
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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В «Байкальской рыбалке – 2019» примет участие команда из Конго.В «Байкальской рыбалке – 2019» примет участие команда из Конго.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Налови больше всех и получи…автомобиль! Внедорожник и остальные 9 призов разыграют 10 лучших команд, которые примут участие в ежегодном фестивале по подледной рыбалке на льду Байкала. Среди желающих не только жители России, но и множество иностранцев. Помимо традиционных участников из Южной Кореи, Китая, Монголии и ряда европейских стран, в этом году пожалуют необычные гости из…Африки! А всего, уже зарегистрировались более 80 команд.

- К нам поступила заявка команды из Конго, - подтвердили организаторы «Байкальской рыбалки», - В их составе 4 человека.

Пока остается неизвестным, насколько опытны африканские рыбаки в подледной ловле. Возможно, у них есть и свои секреты успеха.

Справка «КП»

Фестиваль «Байкальская рыбалка-2019» пройдет 29 и 30 марта возле села Оймур в Кабанском районе Бурятии. К участию допускаются команды из 4-х человек, независимо от пола и возраста. Заявки принимаются до 20 марта 2019 года. Для иногородних туристов будут организованы автобусы от гостиниц Улан-Удэ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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