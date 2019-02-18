В «Байкальской рыбалке – 2019» примет участие команда из Конго
Налови больше всех и получи…автомобиль! Внедорожник и остальные 9 призов разыграют 10 лучших команд, которые примут участие в ежегодном фестивале по подледной рыбалке на льду Байкала. Среди желающих не только жители России, но и множество иностранцев. Помимо традиционных участников из Южной Кореи, Китая, Монголии и ряда европейских стран, в этом году пожалуют необычные гости из…Африки! А всего, уже зарегистрировались более 80 команд.
- К нам поступила заявка команды из Конго, - подтвердили организаторы «Байкальской рыбалки», - В их составе 4 человека.
Пока остается неизвестным, насколько опытны африканские рыбаки в подледной ловле. Возможно, у них есть и свои секреты успеха.
Справка «КП»
Фестиваль «Байкальская рыбалка-2019» пройдет 29 и 30 марта возле села Оймур в Кабанском районе Бурятии. К участию допускаются команды из 4-х человек, независимо от пола и возраста. Заявки принимаются до 20 марта 2019 года. Для иногородних туристов будут организованы автобусы от гостиниц Улан-Удэ.
ИСТОЧНИК KP.RU