Иркутянка лишила своих детей доли в квартире

СЕГОДНЯ 09:12 2019-02-18T09:12:55+03:00

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Судебные приставы по решению суда обязали мать двоих детей оформить жилье в собственность с выделением долей в пользу двух детей.

Как выяснилось, ранее женщина купила квартиру на средства материнского капитала, но при этом захотела остаться единственной хозяйкой, тем самым обделила своих кровных детей. \в дело вмешался служитель Фемиды. Суд обязал женщину следовать закону. Ей также посоветовали обратиться в МФЦ (многофункциональный центр), чтобы составить договор дарения. На основании этого договора регистрируется право собственности.

- За неисполнением решения суда женщину привлекут к административной ответственности, - сообщили в УФССП по Иркутской области.

В итоге женщина выполнила все условия и теперь каждый из членов семьи имеет свои законные квадратные метры.

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ИСТОЧНИК KP.RU