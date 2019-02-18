Женщина с ребенком отбилась от стаи бродячих собак лыжными палками в Иркутске

СЕГОДНЯ 09:49 2019-02-18T09:49:23+03:00

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Иркутянка вместе с 8-летним сыном катались на лыжах на иркутском водохранилище. Когда стало темнеть женщина с ребенком засобирались домой. Но путь им в районе коттеджных поселков по Байкальскому тракту преградила стая недружелюбных собак. Около 7-8 особей. Они лаяли и не давали проходу. Рядом никого не было и женщине пришлось отбиваться от животных лыжными палками и громко кричать.

- Собаки ухоженные, лайки или хаски и никак не беспородные бродячие,- рассказал супруг потерпевшей. – В Ново-Разводной часто вечером хозяева выпускают своих питомцев на улицу.

В итоге женщине удалось отбиться от лающих и рычащих псов, и она с сыном добралась до дома. Обошлось без тяжелых последствий. Правда, мама и ребенок сильно испугались.

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ИСТОЧНИК KP.RU