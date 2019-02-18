СЕГОДНЯ 10:18 2019-02-18T10:18:28+03:00

На воре и шапка горит: в Бурятии грабителей опознали по шапкам-ушанкам. Фото: пресс-служба Росгвардии по Бурятии

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Водитель-дальнобойщик остановился на заправке у села Тарбагатай, чтобы пополнить запасы топлива. Мужчина отлучился из кабины всего на пару минут. Но ворам этого было достаточно. Неизвестные обчистили фуру и прихватили сотовый телефон шофера. Благодаря записям с камер видеонаблюдения, полицейским стала известнее внешний облик похитителей. Двое молодых людей в меховых шапках-ушанках. Популярные в 90-ые годы головные уборы почти вышли из моды, поэтому найти их обладателей не составило труда.

- Патрульный экипаж заметил их неподалеку от заправки, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. – Ими оказались двое парней 17-ти и 18-ти лет.

При досмотре у любителей винтажной моды обнаружили украденный телефон стоимостью более 40 тысяч рублей. Парни не стали отпираться и уже дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU