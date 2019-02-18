СЕГОДНЯ 11:26 2019-02-18T11:26:59+03:00

Вооруженного грабителя, напавшего на магазин, задержали в Черемхове. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Он пошел на преступление, чтобы выкупить свои вещи из ломбарда

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Вооруженный преступник совершил дерзкий налет на магазин в Черемхове. Мужчина в маске вломился в павильон и угрожая продавцу ножом, потребовал отдать всю выручку. На шум сбежались случайные очевидцы, которые вместе с кассиром попыталась остановить грабителя, однако ему удалось сбежать вместе с деньгами. Его добычей стали 20 тысяч рублей.

Полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив свидетелей нападения, составили ориентировку. Спустя несколько часов один из патрульных экипажей задержал налетчика.

- Им оказался 34-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.- Его уже 5 раз задерживали за грабеж.

В время досмотра у рецидивиста обнаружили похищенные деньги. Мужчина рассказал оперативникам, что хотел выкупить свои вещи из ломбарда и поэтому пошел на преступление.

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ИСТОЧНИК KP.RU