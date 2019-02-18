СЕГОДНЯ 11:44 2019-02-18T11:44:19+03:00

На свой страх и риск: более 40 машин в выходные незаконно выехали на лед Байкала. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники МЧС рассказали о том, какой штраф может грозить нарушителям

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Выходные выдались теплыми. А, значит, многие иркутяне решили поехать на Байкал, полюбоваться его красотами. Правда, о безопасности позабыли. Только в районе Малого моря инспекторы ГИМС остановили более 40 машин. На лед они выехали вне специальных переправ, что, как известно, запрещено.

- В отношении семи водителей составили протоколы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Нарушители уезжали на берег. Но только потому, что побоялись, наконец, провалиться под лед, а не из-за страха быть оштрафованными. Хотя, к слову, штрафы отнюдь не маленькие. Для первого раза – предупреждение, а потом придется выложить от 500 до 1000 рублей. Для должностных лиц - от 3000 до 5000 рублей, а от 20000 до 50000 рублей - для юридических лиц.

В МЧС напоминают, что в опасных местах установлены таблички, аншлаги. Сотрудники патрульных групп проводят инструктажи.

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ИСТОЧНИК KP.RU