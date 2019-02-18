СЕГОДНЯ 11:56 2019-02-18T12:02:48+03:00

В Нижнеудинске начальник поставил камеру в кабинете подчиненной и тайно подглядывал за ней. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Свет мой, камера, скажи, да всю правду доложи! Руководитель Нижнеудинского производственного участка установил в кабинете свой подчиненной систему видеонаблюдения. Всевидящее око начальства тайно снимало рабочий день делопроизводителя. Такое неожиданное и скрытное вмешательство в личную жизнь возмутило женщину.

Во время проверки выяснилось, что никаких оснований для слежки не было. Документов, в которых бы могла содержаться коммерческая тайна, не хранилось. Да и репутация работницы была чиста.

- Записи с камер видеонаблюдения хранились на компьютере начальника, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. – Было возбуждено административное дело.

Суд удовлетворил иск прокурора и признал начальника виновным. Ему предстоит выплатить штраф в 1000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU