2019-02-18T12:25:47+03:00
Общество

СК проверит информацию о нападении на журналистов в Иркутске

Поводом для проверки стала информация в СМИ
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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СК проверит информацию о нападении на журналистов в Иркутске.СК проверит информацию о нападении на журналистов в Иркутске.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
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Сыщики выясняют обстоятельства инцидента, который произошел со съемочной группой одного из телеканалов Иркутска. По предварительной версии, во время репортажа о сберегательном центре, работники финансовой фирмы разбили оператору видеокамеру, а журналистку столкнули с лестницы.

- Проводится доследственная проверка по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – По результатам проверки будет принято решение.

Сыщики продолжают выяснять все детали случившегося, они опросят всех участников конфликта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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