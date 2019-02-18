СК проверит информацию о нападении на журналистов в Иркутске
Сыщики выясняют обстоятельства инцидента, который произошел со съемочной группой одного из телеканалов Иркутска. По предварительной версии, во время репортажа о сберегательном центре, работники финансовой фирмы разбили оператору видеокамеру, а журналистку столкнули с лестницы.
- Проводится доследственная проверка по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – По результатам проверки будет принято решение.
Сыщики продолжают выяснять все детали случившегося, они опросят всех участников конфликта.
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ИСТОЧНИК KP.RU