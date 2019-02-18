«Ледовый шторм-2019» на Байкале: москвичи стали первыми на коньках, иркутяне на велосипеде

СЕГОДНЯ 14:23 2019-02-18T14:23:40+03:00

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Очередная Байкальская экстремальная гонка-ультрамарафон «Ледовый шторм» в 7-й раз прошла на льду Священного озера. В этом году испытать свои силы вызвалось 39 желающих из Иркутска, Москвы, Кемерово, а также 2 немцев, американец и швейцарец. Спортсменам надо было преодолеть 205 километров от поселка МРС до Листвянки. Быстрее всех на коньках с этой задачей справился спортсмен из Москвы Яков Френклах. Вторым прибежал еще один москвич, а замкнул тройку лидеров кемеровчанин. Зато в заезде на велосипедах победил спортсмен из Иркутска Иван Мартынов. На втором и третьем месте расположились москвичи.

- В этом году все прошло без заминок и ЧП,- рассказала представитель оргкомитета турнира Юлия Фадеева.- Даже погода была на стороне спортсменов, ветер им дул попутный.

Добавим, что на высшую ступень пьедестала в женской гонке на велосипеде поднялась иркутянка Ольга Овсюкова. А вот в забеге на коньках спортсменки из Москвы, вновь не знали себе равных и заняли все призовые места.

ИСТОЧНИК KP.RU