Реконструкция Афганской войны впервые прошла в Братске

СЕГОДНЯ 14:52 2019-02-18T14:52:56+03:00

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Прошло уже 30 лет, как последний советский солдат пересек границу исламской республики по мосту Дружбы через реку Пяндж. Так закончилась война в Афганистане. Событиям того конфликта и посвятили боевую сценку организаторы клуба исторической памяти «Братская земля».

По сценарию на дороге происходит нападение на колонну. На мине подрывается идущий впереди БТР и замыкающий «КамАЗ». На головы советских солдат обрушивается свинцовый дождь из орудий моджахедов. Все вокруг быстро затягивает черным дымом «горящей техники». Завязывается бой, на помощь воинам-интернационалистам приходит второй БТР. И уже душманы вынуждены воевать на два фронта. Спустя несколько минут советские войска одерживают победу. Весь бой продолжался в районе получаса.

По сценарию на дороге происходит нападение на колонну. Фото: пресс-служба администрации Братска.

- С обеих сторон было задействовано 30 человек, 2 бронетранспортера и два грузовика КАМАЗ, которые предоставило местное отделение ДОСААФ,- сообщают в пресс-службе администрации Братска. - Местом проведения исторических баталий был выбран карьер в 22-ом микрорайоне.

Всего через жерло афганской войны прошло более полутора тысяч жителей Иркутской области. Имена 32 погибших бойцов занесены в мемориальную память Музея истории Иркутска.

ИСТОЧНИК KP.RU